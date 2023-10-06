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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الجمعه 6-10-2023

الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، اليوم الجمعه 6اكتوبر 2023،  ليسجل سعره في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي

أسعار صرف الريال السعودي حققت في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الريال السعودي بلغت في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 7.95 للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري:


سجل سعر الريال القطري في بعض البنوك كالتالي: وصل سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع، سعر الريال القطري في بنك مصر 8.09 جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري في بنك الإسكندرية 7.88 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال القطري في البنك المصري الخليجي 7.89 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع، سعر الريال القطري في بنك قطر الوطني 7.88 جنيه للشراء و8.51 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: 


 أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، 99.35 جنيه للشراء، 100.29 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.99 جنيه للشراء، و100.65 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.69 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 98.09 جنيه للشراء، و100.70 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 100.04 جنيه للشراء، 100.37 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48  للشراء، 100.63 جنيه للبيع. 

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