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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بث مباشر مباراة النصر وأبها بالدوري السعودي شاهد دون تقطيع

النصر
النصر

يترقب عشاق الكرة السعودية مباراة النصر وأبها مساء اليوم الجمعة على ملعب أول بارك، في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
 

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تاريخ مواجهات النصر وأبها..تفوق العالمي

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النصر ضد أبها..رونالدو وماني يقودان تشكيل العالمي المتوقع


 

وكان النصر بقيادة رونالدو أنتصر على الطائي بهدفين لهدف في المباراة الماضية ضمن من مسابقة الدوري.

يسعى النصر للفوز من أجل تحقيق الثلاث نقاط، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري السعودي الغائب منذ سنوات، وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي، وأنتهت بإنتصار العالمي بهدفين لهدف.

وتعتبر تلك المباراة رقم 11 بينهما بعهد المحترفين، و تميل الكفة لصالح العالمي بـ6 انتصارات مقابل خسارتين وتعادلين.

وتعد هذه المواجهة الخامسة بينهما على ملعب أول بارك في كافة المسابقات، وتمكن العالمي من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وخيم التعادل في لقاء وحيد.

 

موعد مباراة النصر وأبها:

 

تنطلق مباراة النصر وأبها في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، بالإضافة للساعة السابعة بتوقيت الإمارات.

 

بث مباشر مباراة النصر وأبها شاهد:

شاهد مباراة النصر وأبها بث مباشر دون تقطيع من هنـــــــــــا

 

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