أسعار الذهب اليوم السبت في فلسطين عقب إعلان إسرائيل الحرب على غزة

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أسعار الذهب بـ فلسطين.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية للمعدن الأصفر صباح اليوم السبت في أسواق الصاغة في كل المدن الفلسطينية استقرارًا ملحوظًا، بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الاسرائيلي الحرب على قطاع غزة والاستنفار القائم على الأراضي الفلسطينية، فبالرغم من حالة الحرب إلا أنه لم يتأثر المعدن الأصفر بأي تاثير مباشر.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب والمشغولات الذهبية اليوم السبت في فلسطين، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت:

الذهب في فلسطين

الوحدات شيكل دولار

الذهب عيار 24 227.11 $58.95

الذهب عيار 22 208.18 $54.03

الذهب عيار 21 198.72 $51.58

الذهب عيار 18 170.33 $44.21

الذهب عيار 14 132.48 $34.38

الذهب عيار 12 113.56 $29.47

الذهب عيار 10 94.63 $24.56

الجنيه الذهب 1,589.76 $412.64

أونصة الذهب 7,063.14 $1,833.20

كيلو الذهب 227,110 $58,950

سعر الذهب في فلسطين بالدينار الأردني:

الوحدات دينار أردني

جرام الذهب عيار 24 41.83

جرام الذهب عيار 22 38.34

جرام الذهب عيار 21 36.60

جرام الذهب عيار 18 31.37

جرام الذهب عيار 14 24.40

جرام الذهب عيار 12 20.91

جرام الذهب عيار 10 17.43

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت استقرارًا بنحو 292.80

وسجلت سعر أونصة الذهب اليوم السبت في فلسطين نحو 1,300.91

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 41,830