السعودية.. كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي، منذ صدور توجيه ملكي بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20 %، ويكثف المواطنين البحث عن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي.

صرف معاش الضمان الاجتماعي

ويهدف صرف معاش الضمان الاجتماعي، في المملكة، لإعانة السعوديين المقيمين داخل المملكة على تكاليف الحياة وسد احتياجات الأسرة، لتخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

يكون المستفيد من الأسر المحتاجة.

يكون المستفيد الدعم سعودي

لا يقل عمر المستفيد عن 18 عامًا.

يكون المستفيد من ذوي الدخل المحدود.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي

في البداية الدخول على منصة الدعم من هنا

يجب النقر على زر تسجيل جديد.

إدخال البيانات المطلوبة منك، والنقر على موافق.

سيرسل لك رسالة نصية تحتوي على كود التحقق، يجب إدخاله.

النقر على توثيق، وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور، والضغط على تسجيل.