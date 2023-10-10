متوفى و6 مصابين إثر حادث انقلاب تروسكيل

لقى شخص حتفه وأصيب 6 آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب تروسكيل على طريق الخزان بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب تروسكيل على طريق الخزان

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب تروسكيل على طريق الخزان في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثة والمصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى أبوتشت.