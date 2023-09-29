توقعات سعر الذهب عالميا الايام القادمة

في عالم الاقتصاد والاستثمار يعتبر سعر الذهب واحدًا من أهم المؤشرات التي تثير اهتمام الكثيرين. فالذهب ليس مجرد معدن نفيس بل يعتبر مخزن للقيمة وملاذاً آمناً في الأوقات الاقتصادية الصعبة. لذلك، فإن معرفة توقعات سعر الذهب في الأيام القادمة يمكن أن تكون مفتاحًا هامًا للمستثمرين والمتداولين في هذا السوق.

كما تعتمد توقعات سعر الذهب على مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية التي تتغير باستمرار. وتشمل هذه العوامل الأزمات العالمية، والتضخم، وسعر الفائدة، وقوة الدولار، والتوترات الجيوسياسية، وغيرها. وفي ظل تغيرات هذه العوامل يصعب تحديد مسار سعر الذهب بدقة.

لذا سنقوم في هذه المقالة باستعراض أحدث التوقعات والتحليلات المتعلقة بسعر الذهب في الأيام القادمة. وسنلقي نظرة على التطورات الاقتصادية العالمية الحالية وكيف يمكن أن تؤثر على أسعار الذهب. كما سنناقش الآراء المتباينة بين الخبراء والمحللين بشأن ما إذا كان يجب توقع ارتفاع أو انخفاض في سعر الذهب.

ذلك لإن معرفة تحليل الذهب سعر الذهب ضرورة حتمية لأي شخص مهتم بالاستثمار في المعدن الثمين، وهذه المقالة ستساعدك على فهم أفضل للعوامل التي تؤثر على أسعاره وكيفية التحضير للمستقبل بشكل أفضل.

توقعات سعر الذهب عالمياً الأيام القادمة:

تعتمد توقعات سعر الذهب على العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في قوة العرض والطلب على المعدن. وبناءً على التحليلات والمؤشرات الحالية يمكننا أن نقدم بعض التوقعات حول سعر الذهب في الأيام القادمة.

ففي الوقت الذي يتوقف فيه الذهب لالتقاط الأنفاس بين مستويات 1925 دولارًا و1910 دولارًا. تتجه كل الأنظار نحو بنك الاحتياطي الفيدرالي وسياسة أسعار الفائدة. وفي حين أن سوق العمل الأمريكي يضعُف قليلاً، إلا أنه مستقر على المدى الطويل.

كما كانت الأخبار الاقتصادية الصادرة عن الأجندة الاقتصادية مؤخراً ضعيفة، فقد كانت مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية مخيبة للآمال، وكان هناك المزيد من الأخبار السيئة حول الانتعاش الاقتصادي في الصين، فمع استمرار محاولات دعم اليوان تتسم أسواق الذهب بالحذر وعدم اليقين، وباستثناء أي صدمات خارجية على المستوى الجيوسياسي العالمي فمن المحتمل أن تتراجع الأسعار على المدى القريب قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وخلال الأسبوع الماضي لاحظنا أن ارتفاع سعر الذهب كان قويًا إلى حد معقول وأن الأسعار ربما ارتفعت بدرجة كافية ووصلت للذروة الشرائية في الوقت الحالي. مما تسبب في تراجع أسعار الذهب من مستوى المقاومة عند 1950 دولارًا واخترق مرة أخرى مستويات 1920 دولارًا هبوطاً وكسر مستوى الدعم بحذر ثم توجه إلى مستوياته الحالية بالقرب من مستوى الدعم العنيد عند 1910 دولاراً.

وعلى ما يبدو أن الأسواق أصبحت أكثر انسجاما مع فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بإمكانه رفع أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن مقياس الرأي لا يزال يُرجح فكرة أنه إذا كان هناك رفع آخر فإنه سيتم في نوفمبر أو ديسمبر ولن يكون هناك رفع في سبتمبر.

وحالياً بدأ أعضاء لجنة بنك الاحتياطي الفيدرالي فترة السكون دون أي تصريحات لمدة عشرة أيام، لذلك لن نسمع المزيد من التصريحات منهم حتى البيان والمؤتمر الصحفي لجيروم باول يوم الأربعاء المقبل 20 سبتمبر.

ومستقبلاً من المتوقع أن يستمر سعر الذهب في الارتفاع على المدى القصير، نظراً للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها العديد من الدول. فعلى سبيل المثال تؤدي النزاعات السياسية والحروب عادةً إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن. بالإضافة إلى ذلك لم يتعافى الاقتصاد العالمي عامة والاقتصاد الصيني خاصة من تأثير جائحة كوفيد-19 بعد، مما يؤدي إلى سيطرة حالة من عدم اليقين الاقتصادي في الأسواق ويدعم الاستثمار في الملاذات الآمنة مثل الذهب.

وهنا نلاحظ أن سعر الذهب قد يواجه بعض التقلبات والتحديات خلال الأيام القادمة. فعلى سبيل المثال إذا تحسنت الظروف الاقتصادية وتم تحقيق استقرار سياسي في بعض الدول، فقد يقل الطلب على الذهب وبالتالي يؤثر ذلك على سعره سلباً.

في النهاية وباختصار تُشير توقعات سعر الذهب في الأيام القادمة إلى استمرار الارتفاع على المدى القصير نظراً للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ولكن قد يواجه بعض التقلبات في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية المحتملة وقد يصل إلى مستويات دُنيا حول 1855 دولار قبل أي تعافي على المدى الطويل. وهنا نقول إنه من الأفضل متابعة التحليلات والأخبار الاقتصادية العالمية للحصول على معلومات أكثر دقة حول توقعات سعر الذهب في المستقبل القريب والبعيد.



