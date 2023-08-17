انطلاق ملاحق امتحانات الثانوية العامة 2023 السبت

وتنطلق ملاحق امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس 2023 في جميع أنحاء الجمهورية.

وتستمر امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023.

ويؤدي امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

قواعد امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023

وتجرى امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 بنفس قواعد امتحانات الدور الثانى المتعارف عليها، فيحصل الطالب على 50 في المائة فقط من درجة المادة بشرط أن يكون الطالب رسب فى هذه المواد بامتحانات الدور الأول.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحانات الدور الثانى بنفس نظام الدور الأول بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" باستخدام كتيبات المفاهيم خلال لجان الامتحانات.

وتحتوي امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة أسئلة اختيار من متعدد تحل بنظام البابل شيت و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة يجاب عنها في ورقة منفصلة وتصحح إلكترونيًا.

جدول امتحانات ملاحق الثانوية العامة 2023

يوم 19 أغسطس 2023: اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 20 أغسطس 2023: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

الاثنين 21 أغسطس 2023: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

الثلاثاء 22 أغسطس 2023: الاقتصاد والإحصاء.

الأربعاء 23 أغسطس 2023: الفيزياء والتاريخ.

الخميس 24 أغسطس 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 26 أغسطس 2023 الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 27 أغسطس 2023: الديناميكا.

الاثنين 28 أغسطس 2023: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

الثلاثاء 29 أغسطس 2023: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 763 ألفًا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة، ونجح 598 ألفًا و723 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 78.81 في المائة.

أما بالنسبة لعدد الطلاب الباقين للدور الثاني بلغ 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات، وعدد الراسبين 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81 في المائة، ووفق الشعبة الأدبية 78.74 في المائة، والشعبة العلمية رياضيات 78.78 في المائة، والعلمية علوم 78.62 في المائة.

وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على النهاية العظمى في نتيجة الثانوية العامة 2023 وفق المواد جاءت كالتالي: اللغة العربية 4049 طالبا، واللغة الأجنبية الأولى 6131 طالبا، واللغة الأجنبية الثانية 159703 طلاب، والكيمياء 38715 طالبا، والأحياء 17313 طالبا، والجيولوجيا 16851 طالبا، والفيزياء 13985 طالبا، والرياضة التطبيقية 4683 طالبا، والجغرافيا 18956 طالبا، وعلم النفس والاجتماع 14352 طالبا، والتاريخ 1801 طالبا، والفلسفة والمنطق 26258 طالبا، والرياضيات البحتة 1548 طالبا.