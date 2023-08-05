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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

لتسجيل رغباتهم..

جامعة المنصورة تستقبل طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة بدء أعمال التنسيق الإلكترونى للمرحلة الأولى للقبول لطلاب الثانوية العامة.
بداية من اليوم اليوم السبت لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق وتستمر أعمال المرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل .
واستعدت  جامعة المنصورة لتسجيل طلاب الثانوية العامة رغباتهم بمكتب التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2023/ 2024 لطلاب المرحلة الأولى ‏الحاصلين على الثانوية العامة 2023، وذلك بداية من يوم السبت القادم ولمدة 5 أيام 
وأشار الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انه قد تم تجهيز عدد (5) معامل حاسب آلى لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر ومكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الالكترونية داخل المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان .وعدد (3) معامل بكلية التربية، مدرج (4) مبنى ( أ ) التعليمي بكلية الصيدلة .

وأضاف البيومى أنه تم عمل ورشة عمل تدريبة لتدريب مدخلي البيانات .و تخصيص لجنة من العاملين بالمكتب والذين لديهم معرفة بالبرامج النوعية بكليات الجامعة للتعريف بها وتخصصاتها والرسوم الدراسية الخاصة بها.

كما تم عمل لجان للإستعلامات للرد على استفسارات وشكاوى الطلاب.مع استخدام معامل مكيفة حرصاً على راحة الطلاب. وتم عمل مسارات للدخول والخروج للطلاب منعاً للإزدحام والتكدس.كما تم تجهيز المكتب من الخارج بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس.

.وأشار الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام إدارة شئون الطلاب بجامعة المنصورة  والمشرف على مكتب التنسيق ان  الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

وأوضح  الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

• الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg .

ثم  إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب .

وادخال الرغبات  بالترتيب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

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