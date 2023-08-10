الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

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موعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة وذلك بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الاولى أمس الأربعاء في كل مكاتب التنسيق.

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المرحلة الثانية من التنسيق 

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي عن أن المرحلة الثانية من التنسيق ستنطلق بعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى من خلال مؤتمر صحفي لتحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2023 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها من خلال الرابط https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F

وقد فتحت الوزارة باب التقديم إلكترونيًا في تظلمات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس الموافق 3 أغسطس ويستمر لمدة 15 يومًا.

وحددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 بمبلغ 200 جنيه للمادة الواحدة

 وتتيح وزارة التربية والتعليم منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال منافذ الدفع الإلكتروني: البريد المصري، وفورى، ووقتي، وإيجي باى، وسداد، وضامن، وأمان، ومصاري، وبيي، وممكن، وطلقة، وموجة، وخالص موبايل.

خطوات تقديم التظلمات

إ‘دخال البريد الموحد للطالب وكلمة السر

  تحديد المواد التي ترغب في تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023. 

  ملء جميع البيانات المطلوبة في استمارة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023. 

سداد رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023. 

تابع الموقع الرسمي لتظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به وكذلك الاطلاع على نتيجة طلب التظلم. 

  انتظر رسالة بموعد التظلم. 

التوجه لمقر التقدير المركزي للطالب، أو مع ولي الأمر من دون اصطحاب مدرس المادة، مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع. 

قدم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.

 ستطلع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة في المادة التي يتظلم منها في نتيجة الثانوية العامة 2023 وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

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