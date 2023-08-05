كليات وبرامج جديدة في جامعة حلوان الأهلية 2023

أعلنت جامعة حلوان الأهلية تشغيل كليات وبرامج دراسية جديدة في العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأوضح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنه بالنسبة للحد الأدنى للقبول لتنسيق العام الجامعي 2023/2024 بجامعة حلوان الأهلية تحدده أمانة مجلس الجامعات الخاصــــة والأهلية وهو لم يعلن بعد حتى الآن.

ونوه رئيس جامعة حلوان بأن أمانة مجلس الجامعات الخاصــــة والأهلية تعلن عـــن الحدود الدنيــا للقبــــول بالجامعات الأهليـــــة والخاصة بصفة عامة بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة.

أسماء الكليات الجديدة في جامعة حلوان الأهلية:

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أنه بالنسبة للكليات الجديدة التي سيتم عملها بجامعة حلوان الأهلية بالعام الجامعي 2023/2024، فسيتم الإعلان قريبًا عن تشغيل كليات: "طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والعلــــوم".

ولفت رئيس جامعة حلوان الأهلية إلى أنه بالنسبة للبرامج الدراسية الجديدة التي سيتم تشغيلها بالكليات العاملة بالعام الماضي، فسيتم الإعلان عن تخصصات وبرامج دراسية جديدة بكليات العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، والهندســـــــــــــــة الفنـــون والفنـــــون التطبيقية.

وبالنسبة لمواعيد وطريقة التقديم والقبول، أوضح رئيس جامعة حلوان الأهلية أنه يجري التنسيق مع أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في هذا الشأن.

تنسيق جامعة حلوان الأهلية:

وافق المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة على توحيد نظام القبول في جميع الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات الأهلية أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة العربية والأجنبية هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بداية من الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري.

ويحق التقدم في الجامعات الخاصة والأهلية للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الإنترنت.

وجامعة حلوان الأهلية هي جامعة أهلية غير هادفة للربح أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2022 ومقرها يقع في حرم جامعة حلوان بعين حلوان في مدينة حلوان على مساحة 16.8 فدان.