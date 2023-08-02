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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس جنوب الوادي يُحث الموظفين على بذل المزيد من الجهد

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي

 اجتمع  الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الأربعاء، مع  مديري العموم  بالجامعة، بحضور امين عام الجامعة وامين الجامعة المساعد  وذلك لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة وآليات سير العمل في الفترة المقبلة.    

وحث رئيس الجامعة، على مواصلة الجهود والجد والاجتهاد في العمل من أجل رفعة شأن الجامعة وأكد على ضرورة العمل المستمر على رفع كفاءة الإدارات المختلفة بالجامعة.   ‏ 

وأكد رئيس الجامعة،  لمديرى العموم أن الجامعة مكون تعليمى وبحثى والجزء الإدارى له أهمية كبرى مع هذه المكونات مشيراً إلى أهمية تمكين العاملين في الإدارة لأنهم عامل رئيسى من عوامل نهضة الجامعة ورفعتها ولكل دوره.  

تحديث البيانات 

ونبه إلى ضرورة تحديث البيانات بصفة مستمرة في الجامعة وأهمية أن تكون مستودع الكترونى لتحسين خدماتها وعملياتها وتعزيز الإبداع بها.  

 ووجه رئيس الجامعة، تحية لمديرى العموم  مؤكداً لهم أنهم عامل رئيسى من عوامل نهضة ورفعة الجامعة،