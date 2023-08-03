جامعة جنوب الوادي: إعداد خطة عمل استعدادا للعام الجامعي الجديد

وجه الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، ضرورة إعداد خطة عمل استعدادا للعام الجامعي الجديد وضمان وجود سيولة مرورية في الطرق المؤدية لبوابات الجامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتفقد رئيس الجامعة، عدد من الطرق الداخلية و المسطحات الخضراء في محيط كليات الجامعة و شوارعها الرئيسية بوابات الجامعة ، وطالب سرعة وضع المزيد من العلامات الارشادية و الترقيم بالطرق داخل الجامعة و إعادة تأهيل الارصفة كممشى مناسب لرواد الجامعة مع توفير أقصى درجات الامان في الطرق .

ووجه رئيس الجامعة بالاهتمام بالتنسيق للأشجار و النباتات بالجامعة و تأهيل البنية التحتية لمزيد من التطور التكنولوجي، وحسن استثمار الموارد المتاحة من المياه و الكهرباء و الاهتمام بالنظافة و التنسيق الحضاري بمختلف منشآت الجامعة .

5 أغسطس بدء التسجيل للإقامة بالمدن الجامعية

في سياق ذي صلة، اعتمد رئيس الجامعة، محضر اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الاجراءات التنفيذية لتشغيل الخدمات الالكترونية للتقدم للمدن الجامعية للعام الجامعى 2023/2024 .

الموافقة على فتح باب التقدم للمدن الجامعية للطلاب القدامى والجدد من يوم السبت 5 أغسطس وحتي يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر ويمكن لجميع الطلاب التقدم للتسجيل.

ونوه الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى من خلال تجهيز المباني الجامعية وانهاء جميع اعمال الصيانة المطلوبة.

الجامعة تدفع بقافلة مجانية إلى مركزقفط

وفي سياق أخر، قال رئيس الجامعة، إن الجامعه نظمت قافلة طبية بشرية بمدينة قفط جنوب قنا، وذلك فى اطار الدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة جنوب الوادى لرفع العبء عن كاهل المواطنين داخل المحيط الاقليمي.

وبيّن رئيس الجامعة، بان القافلة قدمت خدماتها لعدد 609 حالة جاءت كالتالى عدد 200 حالة رمد ، و عدد 57 حالة عظام ،و عدد 39 انف و اذن و حنجرة ، و عدد 23 حالة نساء ، وعدد 79 حالة اطفال ، و عدد 150 حالة جلديةوعدد 55 حالة جهاز هضمى وعدد 3 حالات نفسية وعصبية بالاضافة لبحث عدد 3 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة

كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الادمان و التعاطي بعمل توعية بمخاطر الادمان وطرق العلاج لأهالي القرية.