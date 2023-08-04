الدكتور أحمد بندورة يوجه 5 نصائح للحفاظ على صحة الأسنان

قال الدكتور أحمد بندورة، أخصائي طب الفم وتجميل الأسنان: "إن العناية بالفم والأسنان ونظافتها أمر مهم وأساسي للحفاظ على صحة الأسنان واللثة".

أضاف أحمد بندورة في تصريحات صحفية، أنه من دون الرعاية المناسبة تظهر مشاكل تسوس الأسنان والتهاب اللثة التي قد تؤدي في النهاية إلى الألم ومشاكل الكلام ونقص الثقة بالنفس.

استعرض الدكتور أحمد بندورة، عدد من النصائح للحفاظ على صحة الأسنان، والتي جاءت كالآتي:

1- استخدام الفرشاة بانتظام للحفاظ على نظافة الأسنان، إذْ يعتبر تنظيف الأسنان يوميًّا بالفرشاة من أهم النصائح للحفاظ على نظافة الفم والأسنان وإزالة البلاك والبكتيريا.



2- قم بتقييم ما إذا كنت بحاجة إلى استخدام المنتجات التي تحتوي على الفلورايد للحفاظ على نظافة الأسنان المناسبة، إذْ يساعد الفلورايد على الوقاية من تسوس الأسنان، وقد يؤدي نقصه إلى تسوس الأسنان.



3- تحقق مع طبيب أسنانك بشأن ما إذا كنت ستحتاج إلى شراء غسول فم يحتوي على الفلورايد، أو استكشف خيارات أخرى اعتمادًا على مخاوفك حيال أسنانك.



4- استخدم غسول الفم للحفاظ على نظافة الأسنان، إذْ يساعد غسول الفم على تعزيز نظافة أسنانك من خلال تقليل كمية الأحماض في الفم وإعادة تمعدن الأسنان وتنظيف الأماكن التي يتعذر الوصول إليها بواسطة فرشاة الأسنان والخيط السني.



5- انتبه لما تأكله وتشربه للحفاظ على صحة الأسنان، إذْ يسهم نظامك الغذائي في نظافة فمك ويساعدك في الحفاظ على صحة أسنانك، لذلك تأكد من أن نظامك الغذائي متوازن مع الكثير من الخضار والفواكه والأطعمة النشوية والبروتينات، ولكن قلل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.