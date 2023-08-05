العلاج الطبيعى تخاطب وزير الشباب والرياضة لضم المهنة للجنة التخصصات العامة بالطب الرياضى

وجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعى برئاسة الدكتور سامى سعد، النقيب العام، خطاباً الى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بشأن القرار رقم 926 لسنة 2023 الخاص بتشكيل لجنة عليا لوضع آليات تفعيل التخصصات العاملة فى مجالات الطب الرياضى وثمّنت النقابة الجهود المبذولة من أجل ضبط منظومة الطب الرياضى

والقائمين عليها وذلك نحو تنمية واستثمار القوى البشرية فى مجالات الطب الرياضى فى مجال الرياضيات المتنوعة والمختلفة والهامة وخاصة التى لها محافل إقليمية ودولية لنضع مصر دائماً وأبداً فى مصاف الأمم المتقدمة فى مجالات الطب والرياضة ونحن قادرون بإذن الله فجميل أن تشكل لجنة لهذا القرار والأجمل بإضافة القائمين على مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بالتشكيل نظراً للدور المحورى والأساسى والذى يقوم به خريجو كليات العلاج الطبيعى فى كافة المجالات والتخصصات الطبية ولاسيما مجال العظام وإصابات الملاعب، مع العلم أنه صدر سابقاً العديد من القرارات الوزارية «وزارة الشباب والرياضة- وزارة الصحة والسكان – الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة» بشأن وضع الاختصاصات لكل فئة ومنعاً للتدخلات الوظيفية حماية للمريض والرياضيين.