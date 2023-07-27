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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بوتين: نحرص على تعميق الصلات التجارية والإنسانية مع دول إفريقيا

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حرص بلاده على تعميق الصلات التجارية والإنسانية مع دول إفريقيا، متابعًا: نجري العديد من النقاشات البناءة والمفيدة، ويتم دراسة أفكار جديدة بشأن مشاريع مشتركة جديدة مع الدول الإفريقية. 

 

وتابع بوتين: قدرات إفريقيا بديهية للجميع، فمعدلات نمو الناتج القومي المحلي للقارة خلال السنوات العشرين الأخيرة تفوق المعدلات العالمية، وعدد سكان إفريقيا يقترب من مليار ونصف مليار نسمة، ويتزايد بشكل أسرع بالمقارنة مع أي مكان آخر في العالم. 

سنعمل على توفير الدعم للدول الإفريقية

وأكد “بوتين” خلال كلمته بالقمة الروسية الإفريقية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أننا سنعمل على توفير الدعم لـ الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن حصة روسيا من القمح في الأسواق العالمية وصلت لـ 20 %، وأوكرانيا تورد 5%.

 

 إنتاج أوكرانيا من الحبوب كان 55 مليون طن

وأوضح أن إنتاج أوكرانيا من الحبوب كان 55 مليون طن، و الصادرات 47 مليون طن، وأن إنتاج روسيا كان 156 مليون طن من الحبوب، وهناك توريد من القمح وصل لـ 60 مليون طن.

 

وكشف أن التبادل التجاري في النصف الأول من العام الحالي شهد زيادة ملحوظة، مشيرًا إلى أنهم يقومون بإنشاء محطة الضبعة النووية في مصر.

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