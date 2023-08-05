تنسيق الجامعات 2023| معامل جامعة حلوان تستقبل طلاب الثانوية

استعدت معامل جامعة حلوان لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد، بتجهيز معامل للحاسب الآلي مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق 2023-2024.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جاهزية الاستعدادات والمعامل التي تم تعقيمها بشكل جيد، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن المعامل المخصصة لخدمة طلاب الثانوية العامة 2023 لتسجيل رغباتهم خلال المراحل المختلفة هي: مركز الحساب العلمي، معمل كلية هندسة المطرية، معمل كلية الفنون الجميلة، معمل كلية التربية الرياضية الهرم.

جاء ذلك في ظل الحرص على مساعدة طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني وتذليل كل العقبات التي تواجههم.

خدمات معامل تنسيق جامعة حلوان

معمل تنسيق جامعة حلوان

وقال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم خدماتها المميزة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع توفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

ونوه نائب رئيس جامعة حلوان باستقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء تسجيل الرغبات في التنسيق خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك.

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات وفتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023.

تنسيق الجامعات 2023

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 صباح اليوم السبت إلكترونيا على موقع التنسيق.

ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى على تنسيق الجامعات 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من اليوم السبت حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023.

وحددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشُعب الثلاث العلمية علوم، والعلمية رياضيات، والأدبية في الثانوية العامة.

يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشُعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شُعب الثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.