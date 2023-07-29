المنصورة تحصل على المركز الأول في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، نتائج مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، وكانت جامعتي المنصورة والقاهرة في مقدمة الفائزين، حيث حصدت جامعة المنصورة المركز الأول مناصفة مع جامعة القاهرة التي حققت نفس النقاط، وجاءت جامعة عين شمس في المركز الثاني، واحتلت جامعة أسيوط المركز الثالث. وفازت جامعة بني سويف بجائزة تشجيعية عرفانًا بالجهود المبذولة لتحسين أدائها في مجال الاستدامة البيئية.

وكانت المسابقة تهدف إلى تشجيع الجامعات على تبني مبادرات ومشاريع تحمي البيئة وتحافظ عليها، وتعزز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع الجامعي والمحيط.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور شريف خاطر - رئيس جامعة المنصورة التهنئة الدكتورمحمود المليجي - نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق إعداد ملف مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة بالجامعة على هذا الفوز المتميز، وقدم لهم الشكر التقدير على جهودهم المتميزة والمثمرة في إعداد ملف الجامعة بشكل متكامل، كما وعد بتكريم فريق العمل نظير جهودهم المبذولة في هذه المسابقة.

من جهته، أعرب الدكتور محمود المليجي عن امتنانه وشكره لفريق العمل المتميز بالجامعه على جهودهم المبذولة في إعداد ملف الجامعة بشكل متكامل يبرز جميع جوانب التميز والاستدامة البيئية فيها، ولكافة المسؤولين بجهات الجامعة المختلفة، على تعاونهم الفعّال وجهودهم المتميزة خلال زيارة لجنة التقييم وإعداد كافة التجهيزات بأعلى مستوى.