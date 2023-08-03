نيجيريا ترجع في قراراتها.. بولا يرسل بعثة إلي النيجر لحل الأزمة ودي

أعلن بولا تينوبو جيم أوبازي، رئيس نيجيريا، أنه سيرسل وفد إلي النيجر ولحل الأزمة بشكل ودي.

ودعا تينوبو، قادة العسكر الذين يتولون الحكم في النيجر بعد الإنقلاب علي الرئيس محمد بازوم، من خلال البعثة الوفود بحل الأزمة بشكل ودي.

نيجيريا تقطع الكهرباء عن النيجر

وكانت نيجيريا قطعت إمدادات الكهرباء عن النيجر، تنفيذًا لعقوبات التى فرضتها الدول المجاورة لنيامي فى غرب أفريقيا، والتى زعزعت استقرارها بسبب انقلاب.

وقال مصدر في كهرباء نيجيريا، في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن نيجيريا قطعت خط الجهد العالى الذى ينقل الكهرباء إلى النيجر.

هل تراجعت ايكواس عن تهديدها

تعد دولة نيجيريا عضو بارز في منظمة إيكواس، وكانت المنظمة إنذرت للمجلس العسكري، الذى تولي السلطة في النيجر في وقت سابق من هذا الأسبوع لإعادة البلاد إلى طبيعتها الدستورية.

وعقدت المنظمة، اجتماعًا علي مدار يومي الخميس والاربعاء، اجتماعًا لمناقشة الوضع بعد انتهاء مدة الانذار وقرار التدخل العسكرى ضد الانقلاب في النيجر.

الدولى الغربي يدعم إيكواس

أعلن الأمم المتحدة، عن دعم الإجراءات التي اتخذتها المجموعة الأقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، ردًا على الأنقلاب في النيجر، لكنها تأمل ألا يكون هناك تدخل عسكرى.

دول غرب القارة تدعم النيجر

وجه حكومتى مالي وبوركينا فاسو، إنذار لمنظمة “إيكواس”، استعدادهم للتدخل العسكري في النيجر، في حالة تدخل عسكرى من قبل المجموعة الأفتصادية لدول غرب أفريقيا ضد المجلس العسكرى الذى استولي علي السلطة لفترة مؤقتة في نيامي وانقلب علي الرئيس محمد بازوم.

أعلنت عيساتا تال صال، وزرة الخارجية السنغالية، الدفاع عن النيجر، من خلال المشاركة في العملية العسكرية، إذا قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وأضافت تال، أن السنغال ستشارك لأنها موقعة على «التزامات المنظمة الإقليمية، والسنغال دولة عضو فيها، ويجب أن تستجيب لقراراتها».

وتابعت: « لهذه الأسباب مجتمعة، سيشارك الجيش السنغالي في هذه العملية، ولأن الوقت كذلك قد حان لإنهاء الانقلابات العسكرية في بلداننا».