إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر اسكندرية الصحراوي

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية بدائرة القسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ انقلاب السيارة

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بوجود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر اسكندرية الصحراوى ووجود مصابين بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها سائق 40 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم اختلت منه عجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب الميكروباص وبصحبته زوجته ربة منزل 35 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، نجله 4 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نجلته 5 سنوات مصابة بكدمات متفرقة، نجلته 10 سنوات مصابة بكدمات بالظهر، نجله 7 سنوات مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، شقيق الزوجة 20 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقلهم إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط طرفي مشاجرة تسببت في وفاة شاب بالوراق



ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، القبض على المتسببن في وفاة شخص، تصادف مرورة أثناء مشاجرة بين طرفين، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة العامة.



تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، بلاغا بوجود مشاجرة في شارع العروبه بالوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، طرف أول طباخ 55 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقه 25 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونجل الثاني 19 سنة، وزوجة الأول ربة منزل 55 سنة وزوجة الثاني 50 سنة، طرف ثاني سائق توكتوك 50 سنة مصاب بجرح قطعي بالكتف وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، نجله 17 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما تبين أنّ سبب المشاجرة أثناء مرور السابع بالتوك توك الخاص به قيادته، حدثت مشادة كلامية بينهما وبين الأول، تطورت إلى مشاجرة تدخل فيها الطرفين بمحاصرة بعضهما، وقامت كل من الرابعة والخامسة من الطرف الأول بإلقاء الحجارة والزجاج من شرفة العقار على الطرف الثاني، وتصادف مرور شخص 30 سنة بمكان المشاجرة، وأصيب بجرح بالرأس وكسر يالجمجمة من الحجارة والزجاج، أودت بحياته فى الحال.

وبمواجهة الطرفين تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.