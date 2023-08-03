فرنسا تُعلن انتهاء عمليات إجلاء رعاياها من النيجر

بعد الانقلاب الذي شهدته النيجر والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، انتهاء عمليات إجلاء الرعايا الفرنسيين الراغبين في مغادرة البلاد.

وذكرت "الخارجية الفرنسية" - في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" - أن عمليات إجلاء المواطنين انتهت، حيث قامت فرنسا بإجلاء 1079 شخصا بينهم 577 فرنسيا على متن خمس طائرات، مشيرة إلى أنه تم إجلاء مواطنين من عدة جنسيات مختلفة، من بينها البرتغال وبلجيكا وإثيوبيا ولبنان وألمانيا وكندا والهند والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا والسويد وبريطانيا.



وتم الإجلاء على أساس طوعي، فقد أعرب نحو 600 فرنسي عن رغبتهم في مغادرة البلاد، وذلك من أصل 1200 فرنسي مسجلين على القوائم القنصلية وفقا للسلطات الفرنسية.



من جانبه، أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم، إتمام عمليات إجلاء الرعايا الفرنسيين من النيجر.



وقال ليكورنو - في تغريدة عبر حسابه "تويتر" - "انتهت عمليات إجلاء رعايانا من النيجر.. وإن المواطنين الذين تم إجلاؤهم ويبلغ عددهم الإجمالي 1079 فرنسيا وأجنبيا أصبحوا الآن بأمان، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الإجلاء التي بدأت أمس الأول الثلاثاء، بعد أيام من الأحداث الأخيرة التي شهدتها النيجر والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم".

عملية إجلاء جوي لمدنيين فرنسيين وأوروبيين من النيجر

وبدأت فرنسا، عملية إجلاء جوي لمدنيين فرنسيين وأوروبيين من النيجر إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأقلعت أول طائرة تقل فرنسيين وآخرين، مساء الثلاثاء من نيامي، وهبطت في مطار رواسي شارل ديجول في باريس الليلة الماضية. وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن 262 شخصًا بينهم 12 طفلاً كانوا على متن الطائرة، مضيفة أن "الغالبية الكبرى من الركاب هم من مواطنينا"، إضافة إلى بعض المواطنين الأوروبيين.

وبررت الخارجية الفرنسية قرار الإجلاء "بأعمال العنف التي تعرضت لها سفارتنا (الأحد الماضي) وإغلاق المجال الجوي الذي يحرم رعايانا من أي إمكانية لمغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة".

ويأتي قرار الإجلاء على خلفية آخر التطورات التي تشهدها النيجر، حيث أعلن قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني، توليه السلطة في البلاد عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وتسعى السلطات الفرنسية إلى أن تنهي عمليات الإجلاء الجوي، وخصصت باريس مبدئيًا أربع طائرات لإجلاء المواطنين، فيما أوضحت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أن إجلاء الجنود الفرنسيين المتمركزين في النيجر "ليس على جدول الأعمال".



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