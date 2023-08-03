"بعيد الاستقلال عن فرنسا".. مظاهرات حاشدة ورفع العلم الروسي في النيجر

تظاهر المئات من مؤيدي الانقلاب العسكري في النيجر بالعاصمة نيامي رافعين الأعلام الوطنية والروسية، في إطار الاحتفال بعيد الاستقلال الـ63 عن فرنسا، وذلك بعد إعلان الانقلاب والإطاحة بالرئيس محمد بازوم.

وأظهر فيديو تجمع المئات وسط العاصمة من أنصار الجيش حيث رفع الكثيرون منهم الأعلام الروسية، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وتحتفل النيجر في الـ3 أغسطس من كل عام بذكرى الاستقلال عن فرنسا عام 1960.

وأعلن العسكريون في النيجر عن الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول مؤخرا، كما أوقفوا تصدير اليورانيوم إلى فرنسا والذهب إلى الولايات المتحدة.

ويتهم انقلابيو النيجر باريس بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة بازوم إلى السلطة، وهو اتهام نفته فرنسا على لسان وزيرة خارجيتها كاترين كولونا الاثنين.

بدورها دعت روسيا إلى تنظيم حوار وطني في النيجر ومنع تدهور الوضع في هذا البلد، مشددة على أن التهديد باستخدام القوة لن يسهم في تسوية النزاع هناك.

وأعلنت مالي وبوركينا فاسو المواليتان لروسيا رفضهما لأي تدخل عسكري في النيجر المجاورة، وحذرتا من أن ذلك سيعد إعلانا للحرب عليهما.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، انتهاء عمليات إجلاء الرعايا الفرنسيين الراغبين في مغادرة البلاد.

وذكرت "الخارجية الفرنسية" - في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" - أن عمليات إجلاء المواطنين انتهت، حيث قامت فرنسا بإجلاء 1079 شخصا بينهم 577 فرنسيا على متن خمس طائرات، مشيرة إلى أنه تم إجلاء مواطنين من عدة جنسيات مختلفة، من بينها البرتغال وبلجيكا وإثيوبيا ولبنان وألمانيا وكندا والهند والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا والسويد وبريطانيا.

وتم الإجلاء على أساس طوعي، فقد أعرب نحو 600 فرنسي عن رغبتهم في مغادرة البلاد، وذلك من أصل 1200 فرنسي مسجلين على القوائم القنصلية وفقا للسلطات الفرنسية.

من جانبه، أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم، إتمام عمليات إجلاء الرعايا الفرنسيين من النيجر.

وقال ليكورنو - في تغريدة عبر حسابه "تويتر" - "انتهت عمليات إجلاء رعايانا من النيجر.. وإن المواطنين الذين تم إجلاؤهم ويبلغ عددهم الإجمالي 1079 فرنسيا وأجنبيا أصبحوا الآن بأمان، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الإجلاء التي بدأت أمس الأول الثلاثاء، بعد أيام من الأحداث الأخيرة التي شهدتها النيجر والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم".

وبدأت فرنسا، عملية إجلاء جوي لمدنيين فرنسيين وأوروبيين من النيجر إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأقلعت أول طائرة تقل فرنسيين وآخرين، مساء الثلاثاء من نيامي، وهبطت في مطار رواسي شارل ديجول في باريس الليلة الماضية. وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن 262 شخصًا بينهم 12 طفلاً كانوا على متن الطائرة، مضيفة أن "الغالبية الكبرى من الركاب هم من مواطنينا"، إضافة إلى بعض المواطنين الأوروبيين.

وبررت الخارجية الفرنسية قرار الإجلاء "بأعمال العنف التي تعرضت لها سفارتنا (الأحد الماضي) وإغلاق المجال الجوي الذي يحرم رعايانا من أي إمكانية لمغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة".

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