حزام مداري يضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من رياح ترابية وسقوط أمطار

توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية، تأثر البلاد بالحزام المداري مما يساعد على تطور السحب الممطرة على مناطق من أقصى جنوب البلاد" حلايب وشلاتين، وأبو سمبل، وبحيرة ناصر"، ويصاحب هذه السحب سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا.

نشاط الرياح

وأضافت الهيئة، هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة ويصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على مناطق حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

الشبورة المائية

وأوضحت ، أن الظاهرة المؤثرة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية هى الشبورة المائية التى سرعان ماتنقشع، على أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب البلاد وذلك حتى الثلاثاء المقبل على كافة أنحاء البلاد.

حالة البحرين

وتابعت الهيئة، حالة البحر الأحمر، لتكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، مناشدة المواطنين بضرورة عدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس، وشرب السوائل بكثرة على مدار اليوم، وارتداء الملابس الفضفاضة.

وجاءت درجات الحرارة اليوم كالاتي:

القاهرة: 38 درجة مئوية.

6 أكتوبر: 39 درجة مئوية.

بنهــــا: 38 درجة مئوية.

دمنهور: 37 درجة مئوية.

كفر الشيخ: 37 درجة مئوية.

المنصورة: 39 درجة مئوية.

الزقازيق: 39 درجة مئوية.

طنطا: 38 درجة مئوية.

دمياط: 36 درجة مئوية.