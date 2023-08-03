الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حزام مداري يضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من رياح ترابية وسقوط أمطار

الحزام المداري
الحزام المداري

توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية، تأثر البلاد بالحزام المداري مما يساعد على تطور السحب الممطرة على مناطق من أقصى جنوب البلاد" حلايب وشلاتين، وأبو سمبل، وبحيرة ناصر"، ويصاحب هذه السحب سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا.

txt

حالة الطقس اليوم الخميس.. الأرصاد تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة

txt

الأرصاد: تيارات السحب في البحر تزيد من معدلات الموت.. نصائح للمصطافين لتجنب الغرق

نشاط الرياح 

وأضافت الهيئة، هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة ويصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على مناطق حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

الشبورة المائية 

 وأوضحت ، أن الظاهرة المؤثرة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية هى الشبورة المائية التى سرعان ماتنقشع، على أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب البلاد وذلك حتى الثلاثاء المقبل على كافة أنحاء البلاد.

حالة البحرين 

وتابعت الهيئة، حالة البحر الأحمر، لتكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، مناشدة المواطنين بضرورة عدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس، وشرب السوائل بكثرة على مدار اليوم، وارتداء الملابس الفضفاضة.

وجاءت درجات الحرارة اليوم كالاتي: 

 القاهرة: 38 درجة مئوية.

 6 أكتوبر: 39 درجة مئوية.

بنهــــا: 38 درجة مئوية.

 دمنهور: 37 درجة مئوية.

 كفر الشيخ: 37 درجة مئوية.

 المنصورة: 39 درجة مئوية.

 الزقازيق: 39 درجة مئوية.

طنطا: 38 درجة مئوية.

 دمياط: 36 درجة مئوية.

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الخميس.. الأرصاد تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة

استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وفرص سقوط الأمطار.. تفاصيل الطقس حتى الاثنين المقبل

حالة الطقس ونسب الرطوبة المتوقعة خلال أغسطس

أجواء ربيعية.. تفاصيل حالة الطقس في العلمين الجديدة (ِشاهد)

تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

حالة الطقس.. طرق مواجهة آثار ارتفاع الرطوبة