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الإثنين 31 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

سلطة الستيك بالخضار والخل

سلطة الستيك بالخضار
سلطة الستيك بالخضار والخل

تحرص الأمهات على تحضير وصفات مشبعة مما يدفعهن إلي تحضير أنواع مختلفة من السلطات لتزين سفرتهن.

ويفضل الكبار والصغار وجبة الستيك ما رأيك في تحضيرها بشكل جديد.

بخطوات سهلة ومكونات بسيطة يمكنك تحضير سلطة الستيك بالخضار والخل وقدميها على سفرتك بالصوص الرائع.

 

المقادير

- الستيك : 500 غراماً

- زيت الزيتون : ثلث كوب

- الخل الأحمر : 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- خس : 8 اكواب (مفروم خشن)

- طماطم : 2 حبة (مفرومة)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

طريقة التحضير

تبلي الستيك بالملح والفلفل.

قلبي الستيك بملعقتين من زيت الزيتون في مقلاة على نار عالية على الجهتين حتى يتحمر وينضج.

ارفعي الستيك عن النار وقطعيه لشرائح.

اخلطي الخس مع الطماطم، والبصل، والفلفل، في وعاء واسع.

اخلطي باقي كمية زيت الزيتون مع الثوم، وعصير الليمون، والملح، والفلفل، والخل في وعاء آخر.

وزعي الستيك فوق السلطة ثم وزعي خليط الزيت فوقها وقدميها.

الجريدة الورقية