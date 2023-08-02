بشرى للمواطنين.. "الكهرباء" تقرر تقليص تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية (فيديو)

قال الإعلامي رامي رضوان، إن ‏شركة توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بدأت في تقليص تخفيف الأحمال ولن يتم فصل التيار الكهربائي في الفترة من 12 صباحا حتى 12 ظهرا.

وتابع رامي رضوان خلال برنامج "مساء DMC"، عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأربعاء أن هذا الأمر جيد جدا وبداية مبشرة وهذه التصريحات عن تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط.

نتمنى أن نرى جدول تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء بدأ يقل

وتابع: "نتمنى خلال الأيام القادمة أن نرى جدول تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء بدأ يقل، لكن الأمر متعلق بحالة الطقس التي نتمنى تحسنها.

وتحدث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الإمكانات التي تتمتع بها شبكة نقل الكهرباء، وفرص دمج مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء، مُشيرًا إلى أنه على مدار السنوات الـ 7 الماضية بذلت الوزارة جهودًا كبيرة لتقوية وتحديث الشبكة.

وشرح “ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة” القدرات التي تمتلكها مصر من الطاقات المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، مستعرضًا كذلك فرص إتاحة المزيد من الأراضي اللازمة لبناء وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وأضاف “شاكر”- نظريًا هناك إمكانات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر بقدرة 350 جيجاوات، وفي مجال الطاقة الشمسية لدينا إمكانات لإنتاج 650 جيجاوات.

وجاء ذلك أثناء ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ "صندوق مصر السيادي".