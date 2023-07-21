نيجيريا تتعادل مع كندا وسويسرا تهزم الفلبين بكأس العالم للسيدات

woman world cup 2023

تعادل منتخب نيجيريا مع نظيره كندا، في افتتاح مبارياتهما بالمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات" woman world cup 2023" التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا.



وتقاسم الفريقين نقاط المباراة، ليحتلا المركز الثاني في المجموعة خلف المنتخب الأسترالي، الذي انتصر على نظيره الأيرلندي بهدف نظيف.



ويشارك المنتخب النيجيري البطولة للنسخ التاسعة على التوالي، ويعتبر من 7 منتخبات فقط لم تغب عن النهائيات منذ انطلاق النسخة الأولى في 1991.



كان المنتخب النيجيري أنهى المباراة بـ 10 لاعبات فقط، بعد طرد ديبورا أبيودن في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



سويسرا تهزم الفلبين



بينما فاز المنتخب السويسري على نظيره الفلبيني بهدفين نظيفين، اليوم الجمعة في بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات.

ويتصدر المنتخب السويسري المجموعة الأولى في الدور الأول للبطولة، بفارق الأهداف على نظيره النيوزيلندي، الذي أنتصر على المنتخب النرويجي بهدف نظيف في افتتاح مباريات البطولة.

