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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سقوط مروحية في شارع مزدحم (شاهد)

سقوط مروحية في شارع
سقوط مروحية في شارع مزدحم

سقطت طائرة ركاب في مدينة لاغوس النيجيرية في شارع مزدحم وممتلئ بالأشخاص، أسفر عن تحطم المروحية. 

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ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط المروحية وسط الشارع المزدحم.

 

وأظهر الفيديو لحظة سقوط طائرة صغيرة الحجم في أحد الشوارع قبل أن تنفجر وتشتعل فيها النيران.

 

وأظهرت المشاهد الطيار وهو يخرج من بين الحطام وهو مصاب بجروح، كما أصيب المسافر الذي كان معه ونقلا إلى المستشفى.

 

وقال مكتب تحقيقات السلامة النيجيري إن "طائرة من طراز "جابيرو جي 430" كانت تديرها شركة سياحية كانت في رحلة تجريبية على متنها شخصان. وكانت الطائرة في مرحلة العودة من التشغيل التجريبي".

 

وأضاف "أجبرت الطائرة على إجراء هبوط اضطراري على بعد أقل من كيلومتر واحد من مدرج مطار مورتالا".

 

فيما لم ترد أنباء عن سقوط قتلى، "وتم إنقاذ الشخصين الموجودين على متن الطائرة بأمان وهما الآن في المستشفى لتلقي العلاج". وفقا لمكتب التحقيقات.

 

https://www.youtube.com/shorts/ITRdE50YhV8?feature=share

 

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