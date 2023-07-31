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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جدول قطع الكهرباء بمحافظة قنا.. يبدأ تخفيف الأحمال ظهر غدٍ الثلاثاء

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وذلك بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول، وسيتم تنفيذها خطة قطع الكهرباء بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ الثلاثاء، في المحافظات المصرية كافة.

جدول قطع الكهرباء في محافظة قنا:

 تنشر لكم بوابة الوفد الإلكترونية، جدول قطع الكهرباء في محافظة قنا، والتي سيتم تنفيذها بداية من غدٍ الثلاثاء، وسيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة تباعًا، وفقًا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

وتم تقسيم جدول قطع الكهرباء بمحافظة قنا على 12 مجموعة:

جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا
جدول قطع الكهرباء بقنا

 

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