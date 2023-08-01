كيف أحرزت الدولة تقدما في ملف تقنين التعديات على الأراضي الزراعية (شاهد)

كشف الدكتور رضا شحاتة، أستاذ الصحافة، تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي، بتقنين أوضاع المواطنين وإنهاء الاستيلاء على أراضي الدولة، موضحا أن هناك تحفظ من المواطنين على تآكل الرقعة الزراعية والتوسع في العشوائيات.

اقرأ أيضا .. ضرورة تضافر الجهود لوقف التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا

مصر بالأساس دولة زراعية

وتابع “شحاتة” خلال حواره مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الثلاثاء، أن الدولة تدخل بثقلها في هذا الملف للحفاظ على لقمة العيش لأن مصر بالأساس دولة زراعية.

وأكد أن فكرة تقنين الأراضي مهمة، لأن المواطن لم يجرم لأنه لم يكن هناك قوانين منظمة وقت ارتكاب المخالفات.

وأكد أن هناك حالات توجد فيها تعديات قاسية على الأراضي الزراعية، وتحتاج إزالة بتعويض أو دون تعويض، مشيرا إلى أن الأرياف تم بناؤها بشكل عشوائي.

لا بد من الحفاظ على المصلحة العامة وهيبة الدولة

ونوه إلى أنه لا بد من الحفاظ على المصلحة العامة وهيبة الدولة ومنع تآكل الرقعة الزراعية، موضحا أن ملف التقنين شهد تقدما في السنوات الأخيرة بداية من رصد المخالفات وصرف تعويضات لبعض الحالات.