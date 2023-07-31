زيلينسكي يُخاطب الغرب: أوكرانيا بحاجة إلى دعم قوي

صرح الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، في مقابلة مع صحيفة برازيلية، بأن كييف لا تملك مساعدات بشكل كاف لمُحاربة القوات الروسية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين.

وقال زيلينسكي: "هل هناك مساعدة كافية؟ إذا انتهت الحرب، فسيكون ذلك كافيا. طالما أن هناك حربا، فلا شيء يمكن أن يكون كافيا. هذا يعني أن شيئا ما مفقود".

وأضاف زيلينسكي أن المساعدة مختلفة، "إنها ليست مجرد سلاح". وأشار إلى أن كييف بحاجة إلى دعم في كل من التسلح وحرب المعلومات والمساعدات الإنسانية.

مساعدة ملموسة

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه يحتاج إلى مساعدة ملموسة من الزعيم البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وكمثال على ذلك، اقترح أن يجمع قادة أمريكا اللاتينية وأن يجعله على اتصال بسلطات كييف للحصول على الدعم السياسي.

من ناحية أخرى، أفاد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، بأن احتمال تمديد الاتحاد الأوروبي للقيود على تصدير حبوب بلاده لحماية المزارعين المحليين أمر "غير مقبول".

وصرح زيلينسكي أن "أي تمديد للقيود غير مقبول بتاتا ومعاد لأوروبا، فأوروبا تمتلك القدرة المؤسسية اللازمة للتصرف بشكل أكثر عقلانية بدلا من إغلاق حدودها أمام سلعة معينة".

وعبر زيلينسكي عن أمله بأن "تفي أوروبا بالتزاماتها" بعد أن ينتهي سريان مفعول القيود الحالية المفروضة على الحبوب الأوكرانية في 15 سبتمبر المقبل.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعدما رفضت روسيا تمديد صفقة الحبوب، التي وفرت ممرا آمنا لتصديرها من موانئ أوكرانية عبر البحر الأسود.

وذكرت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، نقلا عن وزير زراعة هنغاريا، إستيفان ناجي، أن عدة دول أوروبية ستوقع على اتفاقية تطالب الاتحاد الأوروبي بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام الجاري، وسط مخاوف من معاناة المزارعين المحليين من جراء تحويل مسارات الإمدادات الأوكرانية.