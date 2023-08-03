الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيًا لشهر أغسطس

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس إلكترونيًا ولاسيما مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

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محافظات مستثناة من انقطاع الكهرباء .. تعرف عليها

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وزير الكهرباء: "لدينا إمكانات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر بقدرة 350 جيجاوات"

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس:

خطوات الاستعلام 

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط http://www.eehc.gov.eg/eehcporta

الضغط على قسم الخدمات

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة

 تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن

  إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام

مراجعة البيانات جيدًا

الضغط على زر الاستعلام

نصائح للحفاظ على ترشيد الكهرباء

غلق الأنوار غير الضرورية

 صيانة التكييفات لتقليل استهلاك الكهرباء

 تقليل استخدام الغلاية الكهربائية

 الحرص على غلق أبواب الغرف خلال تشغيل المكيف

إطفاء الإضاءة عند انتهاء العمل

التقليل من استخدام الكاتل الكهربائي لإعداد المشروبات الساخنة

 فتح السخان الكهربائى قبل الاستخدام بـ30 دقيقة

 التقليل من استخدام الفرن الكهربائي

الالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية

وقد أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في شهر يوليو الماضي، البدء في توحيد نظام تخفيف الأحمال، موضحة أن سيتم فصل التيار الكهربائي قبل رأس الساعة بـ10 دقائق إلى ما بعدها بـ10 دقائق، على أن يستمر وقت تخفيف الأحمال لمدة ساعة من وقت الفصل.

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