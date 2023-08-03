خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيًا لشهر أغسطس
فاتورة الكهرباء.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس إلكترونيًا ولاسيما مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس:
خطوات الاستعلام
الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط http://www.eehc.gov.eg/eehcporta
الضغط على قسم الخدمات
الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة
تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن
إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام
مراجعة البيانات جيدًا
الضغط على زر الاستعلام
نصائح للحفاظ على ترشيد الكهرباء
غلق الأنوار غير الضرورية
صيانة التكييفات لتقليل استهلاك الكهرباء
تقليل استخدام الغلاية الكهربائية
الحرص على غلق أبواب الغرف خلال تشغيل المكيف
إطفاء الإضاءة عند انتهاء العمل
التقليل من استخدام الكاتل الكهربائي لإعداد المشروبات الساخنة
فتح السخان الكهربائى قبل الاستخدام بـ30 دقيقة
التقليل من استخدام الفرن الكهربائي
الالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية
وقد أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في شهر يوليو الماضي، البدء في توحيد نظام تخفيف الأحمال، موضحة أن سيتم فصل التيار الكهربائي قبل رأس الساعة بـ10 دقائق إلى ما بعدها بـ10 دقائق، على أن يستمر وقت تخفيف الأحمال لمدة ساعة من وقت الفصل.