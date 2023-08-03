خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيًا لشهر أغسطس

فاتورة الكهرباء.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس إلكترونيًا ولاسيما مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس:

خطوات الاستعلام

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط http://www.eehc.gov.eg/eehcporta

الضغط على قسم الخدمات

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة

تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن

إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام

مراجعة البيانات جيدًا

الضغط على زر الاستعلام

نصائح للحفاظ على ترشيد الكهرباء

غلق الأنوار غير الضرورية

صيانة التكييفات لتقليل استهلاك الكهرباء

تقليل استخدام الغلاية الكهربائية

الحرص على غلق أبواب الغرف خلال تشغيل المكيف

إطفاء الإضاءة عند انتهاء العمل

التقليل من استخدام الكاتل الكهربائي لإعداد المشروبات الساخنة

فتح السخان الكهربائى قبل الاستخدام بـ30 دقيقة

التقليل من استخدام الفرن الكهربائي

الالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية

وقد أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في شهر يوليو الماضي، البدء في توحيد نظام تخفيف الأحمال، موضحة أن سيتم فصل التيار الكهربائي قبل رأس الساعة بـ10 دقائق إلى ما بعدها بـ10 دقائق، على أن يستمر وقت تخفيف الأحمال لمدة ساعة من وقت الفصل.