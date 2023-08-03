تقليص عدد موظفي السفارة البريطانية في النيجر

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها قبل قليل، بأنّ الحكومة البريطانية، أعلنت اليوم، عن تقليص عدد موظفي سفارتها في النيجر.

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وأضافت الحكومة أن هذا الإجراء مؤقت ويرجع إلى الوضع الأمني في النيجر.

توليي عبدالرحمن تشياني السلطة في البلاد

وجاء قرار السلطات البريطانية بتقليص عدد الموظفين، على خلفية آخر التطورات التي تشهدها النيجر، حيث أعلن قائد الحرس الرئاسي، عبدالرحمن تشياني، توليه السلطة في البلاد، عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

النيجر ستعيد فتح حدودها مع عدة من الدول المجاورة

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أمادو عبدالرحمن، في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي النيجر، إن النيجر أعلنت في وقت سابق أنها ستعيد فتح حدودها مع عدة دول مجاورة بعد أسبوع من الأحداث الأخيرة في البلاد، الجزائر، بوركينا فاسو، مالي، ليبيا وتشاد.