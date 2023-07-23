نتيجة الثانوية العامة 2023|إعلان نسب النجاح في 6 مواد أساسية

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن نسب النجاح في ست مواد بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التربية والتعليم اليوم الأحد لمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2023

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4 في المائة من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

وكشف وزير التربية والتعليم عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 والتي تجاوزت 90 في المائة، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر نحو 1.5 في المائة من عدد الطلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 2023 تجاوزت 91 في المائة فأكثر، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر 20 في المائة من عدد الطلاب.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أوائل شهر أغسطس المقبل بعد اعتمادها رسميًا، ثم ظهورها على موقع الوزارة، وإعلانها في المدارس في اليوم التالي.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد تصحيح نحو نصف المواد.

