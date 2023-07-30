قبل إعلانها.. خطوات تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023.. ينتظر العديد من طلاب الثانوية العامة ظهور نتيجة الثانوية العامة وذلك استعدادًا لمعرفة المجاميع التي تؤهلهم للالتحاق بالتعليم الجامعي سواء لطلاب شعبة علمي علوم، أو شعبة علمي رياضة، أو شعبة أدبي.

نتيجة الثانوية العامة

ويستعد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لإعلانها رسميًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ثم المدارس.

وبعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023م، يبحث العديد من الطلاب عن خطوات التظلمات والتفاصيل الخاصة بها، حيث يتم فتح باب التظلمات بمجرد الإعلان عن النتيجة والتي تعد حق أصيل للطلاب.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة:

يمكن تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة من خلال الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم https://tazalom.emis.gov.eg/

يقوم الطالب بملء البيانات المطلوبة بعد الدخول على الرابط بوابة تظلمات الثانوية العامة

يتم تحديد المادة أو المواد التي يريد التظلم بها

يتم تحديد موعد ومكان الاطلاع على الأوراق في المواد المتظلم منها.

بعد تحديد الموعد، يذهب الطالب لمقر التقدير المركزي أو مع ولي الأمر دون اصطحاب مدرس المادة

يجب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع لأن من يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

يتم تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.