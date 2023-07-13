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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا: تحرير 478 مخالفة للمنشآت الغذائية

جانب من الحملات التفتيشية
جانب من الحملات التفتيشية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية، على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


قال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي " إدارة مراقبة الأغذية" خلال شهر يونيو الماضي، نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية ، تم خلالها المرور على (757) منشأة غذائية.

وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير (478) محضرًا للمخالفات المضبوطة ، تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

نقص شديد في الاشتراطات الصحية 


وأضاف وكيل الوزارة ، أنه تم ضبط (53) منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت، مؤكدا،  سحب (368) عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك.

وإعدام (1055) كيلو أغذية مختلفة ، و (186) لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، بالإضافة،  إلى ضبط (178) كيلو أغذية مختلفة و (1080) لتر خل ، لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، واستخراج 912 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.

الجريدة الورقية