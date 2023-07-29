اتيكيت نتيجة الثانوية العامة من امينة شلباية.. (طلب رقم الجلوس مرفوض)

قدمت خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية، عدد من النصائح لطلاب الثانوية العامة، خلال فترة إعلان النتيجة، مشددة على أن هناك بعض الأمور التي لا يصح فعلها مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023

ونشرت خبير الاتيكيت، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدد من النصائح يجب فعلها مع طلاب الثانوية العامة، مشددة على أنه لا يصح طلب رقم الجلوس، حيث إن هناك أمر لا يصح فعله مع طلاب الثانوية العامة.

امينة شلباية توضح اتيكيت الثانوية العامة

وكتبت في منشورها تحت عنوان "اتيكيت نتيجة الثانوية العامة"، أمرين مرفوضان نصحت الطلاب ألا يفعلوها، يوم نتيجة الثانوية العامة، موضحًا أن الامرين المرفوض فعلهما مع طلاب الثانوية العامة هم:

ــ "هات رقم جلوسك وهجيبهالك من الكنترول"

ــ "محدش يرن على الطالب يوم النتيجة ويسأله جبت كام.. مرفوض".

قدَّم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي، نصائح نفسية لتأهيل الطلاب قبل نتيجة الثانوية العامة 2023 أوضح الخبير النفسي أن الطالب يمكنه اتخاذ خطوات عدة للتأهل نفسيًا لتلقي نتيجة الثانوية العامة 2023 وتقبلها أيا كانت.

و لفت الخبير التربوي إلى أن طلاب الثانوية العامة وأسرهم يعيشون حاليًّا أصعب لحظات حياتهم لقرب ظهور النتيجة خلال أقل من 48 ساعة من الآن.

ونصح الخبير التربوي طلاب الثانوية العامة باتباع تلك النصائح خلال هذه الساعات وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.