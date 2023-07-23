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جامعات ومدارس

قراءة تحليليلة لنسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

تامر شوقي الخبير
تامر شوقي الخبير التربوي

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي، قراءة تحليليلة لنسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم، منذ قليل، نسب النجاح في ستة مواد بالثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. 

وتتضمنت نسب النجاح 88.9 في المائة في مادة الكيمياء، و91.6 في المائة في مادة الجغرافيا، و91 في المائة في مادة الفيزياء، و90.2 في المائة في مادة التاريخ. 

تحليل مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 

أوضح الدكتور تامر شوقي أن مؤشرات نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 تعكس العديد من الملاحظات، منها إعلان نسب النجاح في المواد الاكثر شكوى وهي التاريخ والفيزياء الكيمياء والجغرافيا. 

ولفت الخبير التربوي إلى أن الإعلان عن هذه المواد باعتبارها مواد تخصصية تقتصر  اعداد الطلاب فيها فقط على كل شعبة، على عكس مواد اللغات التي تشمل أعدادا كبيرة من كل الشعب تصل الي جميع طلاب الثانوية العامة في اللغة العربية مثلا . 

ونوه الخبير التربوي بأن نسب النجاح في المواد الأربعة متقاربة الى حد ما، وإن كانت أقل نسبة في الكيمياء وهي أكثر مادة اشتكى منها الطلاب مما يؤكد صحة شكواهم. 

ولفت الخبير التربوي إلى أن النسب العامة للنجاح في كل مادة لا تفيد لأنها لا تشير إلى شرائح المحاميع في كل مادة، فقد ينجح الطلاب ولكن مع حصولهم على درجات منخفضة في المادة أو العكس من خلال الحصول على درجات مرتفعة ولكن لا تصل الى الامتياز. 

وأوضح عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر   في مادة الكيمياء 2.4% من إجمالي عدد الطلاب وهي نسبة تتفق مع المعايير العلمية، ومع الانخفاض النسبي للنجاح في المادة يدل ارتفاع عدد الحاصلين على درجات ممتازة فيها على أنها كانت مميزة بشكل جيد بين مستويات الطلاب

وأشار الخبير التربوي إلى أن عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر في مادة الفيزياء 2.9%  وهي أعلى من نسبة الكيمياء وهي نسبة جيدة أيضا وتدل على جودة الامتحان. 

ونبه الخبير التربوي بأن عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر في مادة التاريخ 0.1% وهي النسبة الأقل على الإطلاق وأقل من النسب العلمية المطلوبة مما يؤكد وجود العديد من الأسئلة الصعبة في الامتحان والتي أخفقت إعداد كبيرة من الطلاب في الإجابة عنها. 

وأضاف الخبير التربوي أن عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر  في مادة الجغرافيا  1.9% وهي نسبة مخفضة عن النسب المطلوبة أيضا وتؤكد صعوبة العديد من الأسئلة بالمادة ولكن بدرجة أقل من التاريخ. 

وأكد الخبير التربوي أن المؤشرات السابقة تؤكد ارتفاع نسب النجاح في الشعبة الأدبية مع انخفاض شرائح المجموع، وانخفاضها النسبي عن العام الماضي في نفس الشعبة العلمية مع ارتفاع شرائح المجموع، وقد تتغير تلك التوقعات في ضوء نتائج المواد الأخرى.

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