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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتصالات يعلن التشكيل الرسمي لمواجهة المنيا الحاسمة

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

أعلن جمعه مشهور المدير الفني للاتصالات تشكيل فريقه، في اللقاء الذي سينطلق خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي يشهدها استاد الإسكندرية في ختام مباريات دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

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تشكيل الاتصالات

حراسة المرمى: محمد أشرف.

الدفاع : مصطفى عفروتو واحمد بحبح ومحمود مسعود وحسام احمد                 

وسط الملعب: فيصل غريب و ياسر زحلق وعبد الرحمن بودي 

الهجوم: أحمد بندق و محمد بهاء و محمد شاهين 

فيما جاءت مقاعد البدلاء، كالتالي: 

أحمد رجب في حراسة المرمى و أحمد إسماعيل و محمد عبد القوي و مروان محمد عبد الوهاب و هشام رأفت وعمار محمد وكوليبالي وهشام عبد الحميد ومحمد عزت .

بينما أعلن نبيل محمود، المدير الفني للمنيا عن تشكيل فريقه، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: وليد توفيق.

الدفاع: محروس محمود، محمد أشرف، أيمن ناصر، هشام شحاتة.

الوسط: حمادة الشافعي، عمرو سمير، بيتر أمير، اسماعيل ساكي، فتحي عثمان.

الهجوم: جون موباتشو.

البدلاء : حسام حسن " حارس مرمى"، مصطفى عاطف، عبدالرحمن فضل، اسلام عبد الراضي، بدوي عاشور، الشوبكشي، محمود صابر، محمد العطار، أحمد كاستيلا .

ولدي المنيا فرصتان من أجل التأهل لدوري المحترفين وهما التعادل أو الفوز لحجز بطاقة التأهل لدوري المحترفين أما الاتصالات فلديه فرصة وحيدة وهي تحقيق الفوز من أجل حسم الصعود.

الجدير بالذكر أن المنيا تعادل في لقائه الأول مع بروكسي 2/2 بينما نجح بروكسي في التأهل لدوري المحترفين فوزه على الاتصالات 0/1 الاسبوع المادي ويتبقي مقعد وهو ما سيتم حسمه اليوم.

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