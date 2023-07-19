كشف الدكتور عمرو بصيلة مدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن موعد فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

أوضح الدكتور عمرو بصيلة، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيبدأ خلال الأسبوع المقبل.

أشار الدكتور عمرو بصيلة إلى وجود 52 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية حتى الآن، منها 41 مدرسة دخلت حيز الدراسة بالفعل خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

نوَّه الدكتور عمرو بصيلة بأن الوزارة تستهدف إنشاء 200 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية حتى 2030؛ لزيادة الإقبال عليها من طلاب الشهادة الإعدادية.

لفت الدكتور عمرو بصيلة إلى استمرار العمل بنفس شروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع تحديد كل مدرسة للحد الأدنى للقبول بها.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

تعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذجًا متطورًا من التعليم الفني تطبق المعايير الدولية في عملية التدريس والتدريب داخل هذه المدارس.

يميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية وجود شريك خاص مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بالمنظومة التعليمية الفنية داخل مصر.

تعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية على التدريب العملي في شركات خاصة بالشريك الصناعي بأعلى الأنظمة العالمية وإتاحة الفرصة للمتفوقين من خريجي المدارس بالتعيين فيها والحصول على شهادات خبرة خلال فترة التدريب.

مميزات الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

١. تطبيق المعايير الدولية في التدريس والتقييم، والمناهج التعليمية.

٢. توفير بيئة تعليمية متميزة من أجل إعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم.

٣. الاعتماد على التخصصات الفنية الحديثة والتي تتواكب مع السوق الدولية.

٤. الحصول على شهادة خبرة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، بالإضافة إلى شهادة خبرة من الشريك الصناعي

التدريب العملي داخل المصانع والشركات أثناء فترة الدراسة.

٥. توفير عمالة فائقين المهارة لسوق العمل، وإتاحة فرص عمل متميزة وعصرية لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

٦. مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، وتوفير الزي المدرسي.

٧. الالتحاق بأي كلية بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية متاحة لخريجي الثانوية العامة.

٨. تعتمد المناهج الخاصة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية على العلوم الفنية والعلوم الثقافية والأساسية والتدريب.