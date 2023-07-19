اعتماد نتيجة تصفيات المشروع الوطني للقراءة بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية

اعتمد الدكتور محمد حسانين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، نتيجة التصفيات فى بعدى الطالب المثقف والمعلم المثقف، مؤكدًا أهمية المشروع الوطنى للقراءة فى ترسيخ وإعادة ثقافة القراءه والاطلاع فى المجتمع المصرى بطوائفه ومستوياته كافة، وأن لهذا المشروع فوائد كثيرة من أهمها القراءة والاطلاع إلى جانب الجوائز المالية المقدمة للفائزين.

جاء ذلك فى ختام تصفيات المشروع الوطنى للقراءة فى الموسم الثالث 2022/ 2023م، على مستوى منطقة البحر الأحمر الأزهرية عقب انتهاء التصفيات اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023م، بتصفيات المعلم المثقف، والتى استمرت لمدة أربعة أيام متتالية بقاعة التدريب بديوان عام المنطقة، للطالب المثقف والمعلم المثقف على مستوى معاهد المنطقة.

وأضاف عرفات الطواب منسق المشروع بالمنطقة أن التصفيات قد أقيمت على مدى ثلاث مراحل، كانت الأولى على كل معهد على حدة، ثم تأتى المرحلة الثانية التصفيات على مستوى كل إدارة تعليمية، وثالثًا التصفيات على مستوى منطقة البحر الأحمر الأزهرية، ويتم تصعيد الطلاب والمعلمين الفائزين للمشاركة فى التصفيات على مستوى مناطق الجمهورية.

التصفيات

وأسفرت التصفيات اليوم عن تصعيد معلم مثقف واحد وعدد أربعة من الطلاب حسب ضوابط المشروع الوطني للقراءه وهم كالآتى:

رحاب أحمد على محمود معلم مثقف بمعهد ملحقة سفاجا.

الطالبة سلمى أشرف محمد أحمد- بالصف الثالث الابتدائي بمعهد ابتدائي الغردقة النموذجي.

الطالبة سارة محمود حسن بالصف السادس الابتدائي بمعهد الغردقة الابتدائي النموذجي.

الطالبة بسملة شعبان على بالصف الثالث الاعدادى بمعهد فتيات الغردقة الإعدادى الثانوى.

الطالب عمر حمدى عوض الله بالصف الثانى الثانوى بمعهد بنين رأس غارب النموذجي.

كما تثمن لجنة التحكيم المشكلة من رمضان مسعود، مدير إدارة المكتبات والكتب الدراسية، وعكاشة سيد، موجه عام اللغة العربية، جهود الطلاب والطالبات والمعلمين كافة الذين شاركوا فى المشروع ولم يحالفهم الحظ فى هذا العام، وتهيب بهم الاستعداد من الآن للعام المقبل مع مراعاة الضوابط المنظمة للمشروع.