تشكيل النصر المتوقع لمباراة بنفيكا الودية اليوم

استقر المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو على تشكيلة النصر الأساسية التي سيخوض بها مواجهة اليوم ضد بنفيكا في أخر التجارب الودية للعالمي بمعسكر البرتغال.

يستعد فريق النصر السعودي لخوض مباراة ودية قوية أمام فريق بنفيكا البرتغالي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2023 في إطار تحضيرات العالمي لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

ومن المتوقع أن يبدأ النصر المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: عقيدي

الدفاع: الغنام – العمري – مادو – كونان

الوسط: بروزوفيتش – الصليهم – تاليسكا

الهجوم: أيمن يحيى – الغنام - رونالدو

موعد مباراة النصر وبنفيكا الودية اليوم والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ألغارفي في البرتغال، على أن تنطلق في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:30 بتوقيت أبو ظبي، 9:30 بتوقيت السودان.

كما ستذاع مباراة النصر ضد بنفيكا عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق بث مباريات النصر خلال معسكر البرتغال التحضيري للموسم الجديد.