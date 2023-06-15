الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

التعليم تسعى لمواكبة التحول الرقمي في المدارس

اجتماع وزير التربية
اجتماع وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، السعي لمواكبة التحول الرقمي في المدارس بتصميم مبانى مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض.

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وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فإن الوزارة تعمل على مواجهة التحديات والمتغيرات الحالية التي تستلزم التخلي عن النظم التقليدية والاستراتيجيات وآليات العمل المعتادة. 

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة، للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات الهيئة خلال العام المالي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، وموقف مبادرة حياة كريمة (المرحلة الأولي)، ومناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، بحضور اللواء مهندس يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية وأعضاء مجلس الإدارة.

بناء وتجديد المدارس 

ورحب وزير التربية والتعليم بأعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات والخبراء اساتذة الجامعات ذوى الخبرة، وأشاد بالدور البناء والتنموي الذى تقوم به الهيئة فى عملية بناء وإحلال وتجديد المدارس على مستوى الجمهورية.

وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تعمل على إيجاد حلول للحد من كثافة الفصول في المدارس كما تبذل الوزارة جهودا مكثفة بهدف زيادة المعدلات السنوية لعدد الأبنية التعليمية؛ لمواجهة هذه الكثافات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن حصص المشاهدة لقنوات مدرستنا تعد إحدى الإضافات الهامة التي طبقتها الوزارة هذا العام، موجها هيئة الأبنية التعليمية بالعمل على توفير قاعات مناسبة لفترات المشاهدة وتعظيم الاستفادة منها. 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تهتم بالمدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان المصري منذ مرحلة الطفولة، فضلا عن اهتمامها بجذب الطلاب للمدرسة بما يسمح بإتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

وتطرق وزير التربية والتعليم إلى المدارس المصرية الدولية (IPS)، مشيرا إلى أنها تقدم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدا أن الوزارة تستهدف التوسع في هذا النموذج من المدارس، نظرا للإقبال الشديد عليها.

واستعرض اللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية إنجازات الهيئة ، ومشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث تم إنشاء عدد 1131 مشروع انشاء ، وعدد 1299 مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة المباني المدرسية بالمرحلة الاولى، كما عرض  الموقف المالي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض عدة موضوعات أهمها الموقف الراهن لمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) المرحلة الأولي ومقترح المرحلة الثانية، ونتائج المرور على المدارس التي مر على إنشاءها أكثر من (١٥) عاما فى إطار سياسة الوزارة وخطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للاطمئنان على الحالة الإنشائية للمدارس والتأكد من سلامتها الانشائية وبدء طرح المدارس بعد التقارير النهائية للإحلال أو الصيانة.

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