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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استمرارفتح باب التقدم لبرنامج الماجستير المهني من معهد التخطيط.. المستندات المطلوبة

معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي

أعلن معهد التخطيط القومي عن استمرار فتح باب التقدم للدراسة بماجستير المعهد المهني "التخطيط للتنمية المستدامة" المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات العام الأكاديمي 2023/2024 حتى الأول من أغسطس القادم للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من كافة التخصصات من إحدى الجامعات المصرية، أوعلى درجة معادلة لها من إحدى المعاهد أو الجامعات الخاصة أو الأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

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خطط العمل التنفيذية


وفي هذا الإطار أوضح أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن برنامج الماجستير المهني "التخطيط للتنمية المستدامة"، حاصل على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات المصرية، ويسهم في إكساب الدارسين مجموعة من المهارات العلمية والعملية التي تتضمن إعداد الخطط الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية لكافة الجهات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب إعداد الموازنات الخاصة بتنفيذ الخطط، وإعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، فضلًا عن إعداد مؤشرات متابعة الخطط التنفيذية، ودراسة مداخل وأساليب تقييم الخطط، مع كتابة التقارير الخاصة بمتابعة وتقييم الخطط، كما يركز البرنامج بصفة أساسية على النواحي التطبيقية المرتبطة بمختلف مجالات التخطيط والتنمية.


وأضاف العربي أن المستهدفين من البرنامج هم العاملون في جميع الوحدات الإدارية بأجهزة الدولة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الإدارة المحلية من داخل مصر وخارجها، والعاملون بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم.
من جانبه أشار د.يحيى حسين المشرف على برامج  الدراسات العليا بالمعهد أن برنامج الدراسة يتم تنفيذه على مدار عامين يتمثل العام الأول في المرحلة العامة والعام الثاني في المرحلة التخصصية تبعًا لمجالات التنمية المستدامة، ويتم تقسيم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين، بواقع يومين أسبوعياً، على أن يخصص جزء من غالبية المقررات كندوات ولقاءات حوار ونقاش مع المتخصصين والخبراء التنفيذيين، حيث ينهي الطالب الدراسة في البرنامج إذا نجح في جميع المقررات بتقدير عام جيد على الأقل.

المستندات المطلوبة للالتحاق بالبرنامج


وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للالتحاق بالبرنامج أوضح أنها تتمثل في أصل شهادة المؤهل الجامعي درجة البكالوريوس أو الليسانس، وأصل شهادة التقديرات والدرجات لسنوات الدراسة الجامعية.
كما تشمل المستندات المطلوبة صورة ضوئية لجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي، واستيفاء استمارة الترشيح للبرنامج، وعدد(6) صور شخصية بخلفية بيضاء. وبالنسبة للطلبة غير المصريين، وبالإضافة إلى البنود السابقة للمصريين يستوفي الدارسون غير المصريين صورة الإقامة سارية المفعول لمدة 6 أشهر من تاريخ بداية الدراسة، مع صورة ضوئية لجواز السفر بالنسبة للطلبة الأجانب المقيمين في مصر، واستيفاء استمارة الأمن للوافدين، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التى تعقد للمتقدمين قبل بدء الدراسة.

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