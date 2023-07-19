تعرض 6 أشخاص للإصابة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف آخر وصلة دريم لاند القادم من الرماية، اتجاه طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق الواحات بأكتوبر:

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين آخر وصلة دريم لاند القادم من الرماية اتجاه طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة واصطدام السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفي سياق متصل، أصيب سائح بريطاني، إثر عقره كلب فى المنطقة الأثرية بالهرم بمحافظة الجيزة، ونقلت المصاب إلى المستشفي وتوالت النيابة العامة.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من الخدمات المعنية بالمنطقة الأثرية بالهرم، مفادها إصابة سائح يحمل الجنسية البريطانية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبيَّن إصابة "جوشا ديفيد" بادعاء عقر كلب، وتم نقله لمستشفي الهرم لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بعمل تحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.