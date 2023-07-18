توقعات بارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

توقع مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023.

وأوضحت مصادر وزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن عمليات التصحيح حتى الآن تشير إلى ارتفاع نسب النجاح في المواد بامتحانات الثانوية العامة 2023.

ونوهت مصادر وزارة التربية والتعليم بأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه الانتهاء من تقدير درجات جميع مواد امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل نهاية الشهر الحالي.

وأضافت مصادر وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر الانتهاء من جاهزية نتيجة الثانوية العامة 2023 للاعتماد في بداية شهر أغسطس المقبل وفقًا لتعليمات الوزير.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023:

كشف وزير التربية والتعليم، في وقت سابق، عن أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 والتي تجاوزت 90 في المئة، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المئة فأكثر نحو 1.5 في المئة من عدد الطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 2023 تجاوزت 91 في المئة فأكثر، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المئة فأكثر 20 في المئة من عدد الطلاب.

وأضاف أنه حصل نحو ألف طالب على الدرجة النهائية في امتحان مادة الكيمياء في الثانوية العامة 2023 التي اشتكى منها الكثير من طلاب الشعبة العلمية من صعوبتها، بعد تصحيح نصف عدد الأوراق بواقع نحو 260 ألف ورقة.

وتابع وزير التربية والتعليم أن نحو خمسة آلاف طالب حصلوا على درجات بنسبة 95 إلى 100 في المائة من مجموع مادة الكيمياء في الثانوية العامة 2023.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023:

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 لهذا العام مبشرة للغاية داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى الاطمئنان.

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه من المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل شهر أغسطس المقبل بعد الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات.