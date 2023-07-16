ارتفاع ضحايا عقار رشيد المنهار ل4 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا عقار رشيد المنهار بمافظة البخيرة، إلى 4متوفين، إذ تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة، لشخص يدعي محمد أ.م.27سنة ، تم نقل الجثة إلي المشرحة، وتواصل النيابة التحقيق.

كانت مدينة رشيد قدر شهدت كارثة مأساوية، في انهيار عقار مكون من 8طوابق، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجاري البحث عن ضحايا أو مصابين تحت الأنقاض، وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.

ومن جانبها أعلنت محافظة البحيرة في بيان لها أنة تم إخلاء 7عقارات مجاورة لعقار رشيد المنهار لحين الانتهاء من رفع الأنقاض، واتخاذ التدابير الاحترازية، بالإضافة إلى تسكين قاطني تلك العقارات بوحدات الإسكان الاجتماعي التابعة للوحدة المحلية بشكل مؤقت.

وأكدت أنه بالتنسيق مع الوحة المحلية لمركز ومدينة رشيد، أن عقار رشيد المنهار بة 4طوابق تم بناؤها قبل صدور القانون رقم 119لسنة 2008، وباقي الأدوار صادر لها قرارات إزالة، وأنه أثناء سقوط العقار تأثر مبني مجاور مكون من 4طوابق، أنه تم الدفع بعدد من معدات مشروع الرصف الإنتاجي لمعاونه قوات الحماية المدنية في رفع الأنقاض.