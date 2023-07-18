عاجل
صُلح عشائري في وفاة الطالبة الأردنية إيمان ارشيد| شاهد رئيس الأهلى في إيطاليا للتعاقد مع المدرب الجديد (خاص)
الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة| فيديو

درجات الحرارة
درجات الحرارة

 قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة حر شديد منذ نهاية الأسبوع الماضي، لافتة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل. 

 

txt

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. القادم أسوأ (فيديو)

txt

حقيقة وصول درجات الحرارة لـ 50 مئوية.. الأرصاد تكشف مفاجأة

 

 وأكدت منار غانم، أن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعية بواقع ٢ إلى٣ درجات مئوية، موضحة أن منخفض الهند الموسمي عمل على ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في الجو التي تزيد الإحساس بالحر الشديد، قائلة: "إن درجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة تصل إلى ٤١ درجة مئوية". 

 

 وأوضحت أن معظم دول العالم في نصف الكرة الشمالي تشهد موجة حارة غير مسبوقة، موجهة النصح للمواطنين بأخذ الاحتياطات، وأهمها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

 

 جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة تن. 

 

 شاهد الفيديو:

مواد متعلقة

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع (شاهد)

ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة مستمر (فيديو)

الأرصاد الجوية: استمرار موجه شديدة الحرارة حتى السبت المقبل (شاهد)
الجريدة الورقية