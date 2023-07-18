الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة حر شديد منذ نهاية الأسبوع الماضي، لافتة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأكدت منار غانم، أن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعية بواقع ٢ إلى٣ درجات مئوية، موضحة أن منخفض الهند الموسمي عمل على ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في الجو التي تزيد الإحساس بالحر الشديد، قائلة: "إن درجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة تصل إلى ٤١ درجة مئوية".

وأوضحت أن معظم دول العالم في نصف الكرة الشمالي تشهد موجة حارة غير مسبوقة، موجهة النصح للمواطنين بأخذ الاحتياطات، وأهمها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة تن.

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