رئيس جامعة أسيوط يكرم مراسل الوفد بالمحافظة (صور)

كرم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ؛ مراسل مكتب الوفد بأسيوط محمد ممدوح وذلك على هامش فعاليات المهرجان الإعلامي الخامس عشر لمشروعات التخرج الطلابية لطلاب قسم الاعلام بكلية الاداب بجامعة اسيوط للعام الجامعى 2022/2023 والتي نظمتها الجامعة بقاعة المؤتمرات الكبرى "الدكتور محمد رأفت" بالمبني الإداري للجامعة تزامناً مع احتفالات الجامعة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور مجدى علوان عميد كلية الآداب، والدكتور خالد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رحاب الداخلي رئيس قسم الإعلام والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، وبمشاركة لفيف من عمداء ووكلاء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة، وقيادات الجهاز الإداري إلى جانب أسرة قسم الإعلام من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والطلاب والطالبات فضلاً عن مشاركة خريجي القسم، وأولياء أمورهم، وكوكبة من الإعلاميين والصحفيين.

حيث سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط شهادة تقدير لمحمد ممدوح مراسل وصحفي جريدة وبوابة الوفد بأسيوط ضمن عدد من الإعلاميين والصحفيين والمراسلين لوسائل الإعلام المختلفة المرئي والمسموع والمقروء وذلك تقديراً لدورهم وجهدهم الطيب في خدمة المجتمع والجامعة وتغطيتهم المتميزة لكافة الفعاليات فضلاً عن تكريم عدد من القيادات في المحافظة والجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الإعلام ، وتكريم محكمي مشاريع تخرج العلاقات العامة والإذاعة والصحافة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على أهمية دور الإعلام في بناء الدولة المصرية والجمهورية الجديدة حيث أن الإعلام الوطني الصادق والملتزم يمثل دعامة أساسية في بناء الوعي، وتطوير الفكر، فضلاً عن مساهمته بشكل فعال في بناء دولة وطنية قادرة على الحفاظ على مكانتها وريادتها إقليمياً ودولياً، وذلك انطلاقاً مما تمتلكه من إمكانيات حقيقية وواقعية، واستناداً إلى عماد حضاري متفرد تحظى به مصر مشدداً علي خطورة دور الإعلام في هذه المرحلة الفارقة، في العمل علي إبراز ما تقوم به الدولة المصرية من جهود حثيثة، ودعم مؤسساتها، والحفاظ عليها؛ لتكون في مصاف الدول العظمي خاصةً في ظل حروب الجيل الرابع، واقترانه بالتقنيات الحديثة، والتكنولوجيات المتطورة التي تصدر إلينا كميات هائلة من المعلومات معرباً عن فخره واعتزازه بتخرج دفعة جديدة من طلاب قسم الإعلام الذين استطاعوا تحقيق التفوق والتميز طوال سنوات الدراسة.

صورة جماعية للمكرمين

تكريم مراسل الوفد بأسيوط