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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أكبر مرآة في الكون.. اكتشاف كوكب يعكس الضوء

كوكب المرآة
كوكب المرآة

 اكتشف العلماء كوكبًا غريبًا يعكس الضوء من خارج المجموعة الشمسية، يدور حول نجم شبيه بالشمس كل 19 ساعة، وهو أكبر قليلًا من نبتون وشديد الحرارة.

 

 والسبب في أن الكوكب عاكس للضوء، هو الغيوم التي تحيط به من بخار المعادن، ويحصل على لقب "أكبر مرآة في الكون"، وفقًا لموقع "Space" العلمي.

 

 الكوكب يدعى LTT9779 b، يقع على بعد حوالي 264 سنة ضوئية من الأرض، وهو أكبر منها بخمسة أضعاف، ويعكس حوالي 80% من الضوء الذي يضيء عليه من نجمه الأم.

 

 تم اكتشاف الكوكب أول مرة بواسطة أحد أقمار ناسا الاصطناعية عام 2020، وفي ذلك الوقت لم يتم فهم محيطه الخارجي، إلا بعد بيانات أرسلتها مركبة فضاء تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، وتبلغ درجة حرارة سطح الكوكب نحو ألفي درجة مئوية.

 

 ويعتقد العلماء أن الكوكب حصل على الغيوم المعدنية وسطاعته عندما كان غلافه الجوي مشبعًا بالسيليكات، وبخار المعدن بسبب درجات الحرارة الحارقة، على جانب الكوكب المقابل لشمسه بشكل دائم.

 

 

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