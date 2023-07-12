مياه قنا تعقد لقاء جماهيريا لمناقشة توسعات محطة مياه نجع حمادى

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، لقاء جماهيرى تشاورى للمواطنين بمركز نجع حمادى لمشروع توسعات محطة مياه نجع حمادى السطحية ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي IWSP2.

جاء ذلك بحضور اللواء حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، و المهندس ماجد رضا نائب المدير الاقليمى للشرق الاوسط وشمال أفريقيا استشاري ادارة البرنامج، و المهندس سليمان راشد قائد فريق العمل الاستشاري التنفيذي، و المهندس مصطفى الطيب نائب قائد فريق العمل، والدكتور طارق صبرى الخبير البيئي وسامح سيف خبير المشاركة المجتمعية، و محمد نصر مدير عام البيئة بمحافظة قنا، و اشرف أنور رئيس مدينة نجع حمادى ولفيف من السادة التنفيذين بقنا .

بدأء اللقاء بكلمة المهندس رجب عرفة بتعريف المشروع وأوضحان المشروع عبارة عن توسعات محطة تنقية مياه نجع حمادي السطحية الكبرى لزيادة الطاقة من ٧٠٠٠٠ م٣/ يوم الي ١٠٠٠٠٠ م٣/ يوم .

وأضاف عرفة أن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بنك التعمير الألماني ووكالة التنمية الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة السويسرية للشئون الاقتصادية.

كما تقدم اللواء حسام حمودة بالشكر للسادة الحضور فريق عمل المشروع والجماهير، موضحاً اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى ظل توجهات القيادة السياسية للدولة .

وأضاف حمودة ان الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح نحو التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما قام فريق عمل المشروع بعرض أهمية المشروع ومكوناته والاستماع الي أراء المواطنين خلال اللقاء التشاوري المجتمعي .

كما تقدم فريق العمل بالشكر للحضور علي المناقشات المثمرة أثناء الرد على استفسارتهم بخصوص المشروع.