توزيع أسئلة اختبارات القدرات في الفنون الجميلة 2023

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توزيع اختبارات القدرات في كلية الفنون الجميلة فنون لطلاب الثانوية العامة 2023.

ويفتح مكتب التنسيق باب التقديم لاختبارات القدرات للقبول بالكليات، يوم بعد غدٍ السبت، أمام طلاب الثانوية العامة إلكترونيًا، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

ودعت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة الذين يحملون ميولا للالتحاق بكلية الفنون الجميلة تخصص "فنون"، بضرورة التقديم إلى اختبارات القدرات واجتبازها لهذا التخصص.

ولفتت وزارة التعليم العالي إلى أنها اختبارات بسيطة تقيس استعدادك لدراسة الفنون فكريا، ومهاريا، كما يسعى إلى قياس قدرتك على التخيل، وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشرى، وكذلك القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل، والقدرة على الإبداع والتخيل.

تفاصيل اختبارات القدرات في الفنون الجميلة

التقديم لاختبارات القدرات 2023

وتأتي اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة تخصص "فنون" كالتالي:

الاختبار المهارية:

١- زمن الاختبار المهارى (150 دقيقة) ويبدأ الساعة العاشرة صباحًا ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد

هذا الموعد نهائيا أيا كان السبب.

٢- ينقسم الاختبار المهارى إلى ثلاثة أسئلة مهارية (الرسم التصميم الابتكاري).

أ- سؤال الرسم: (من ٦٠ درجة)

موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور وهو مهم جذا في إظهار الشكل.

ب- سؤال التصميم الابتكاري: (من ٤٠ درجة)

موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الإثنين مساحة 30 سم.

أدوات اختبارات القدرات في الفنون الجميلة

ا- أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

٢- أقلام الفلوماستر.

٣- ألوان خشبية.

٤- أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).

٥- ممحاة رصاص (أستيكة).

٦- سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25* 35 لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).

شروط اجتياز اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة

يشترط للنجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص فنون حصول الطالب على نسبة 60 في المائة من إجمالي درجات جميع الاختبارات (الرسم التصميم الابتكاري)، وحصوله على لائق.

مجالات اختبارات القدرات في الفنون الجميلة

١. مبادئ الرسم والتصميم.

٢. مبادئ اللون

٣. مبادئ نظرية اللون

٤. أهم المشكلات البيئة المعاصرة

٥. أهم الإنجازات الحكومية

٦. أهم الإنجازات الرياضية في مصر.

